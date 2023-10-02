شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سيدات يد الأهلى يواجه بريميرو الأنجولى فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيدات كرة اليد بالأهلى نظيره بريميرو الأنجولى فى السادسة مساء اليوم الإثنين فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية المقامة فى الكونغو برازافيل.
ونجح فريق سيدات يد الأهلى فى تحقيق الفوز فى أول لقاءاته على جرين دى سيل الكونغولى بنتيجة 25 / 16 قبل مواجهة نظيره نزيكو الكاميروني أمس الأحد.
ويسعى فريق سيدات الأهلى إلى تحقيق الفوز فى ظل الطموح للوصول إلى النهائيات وحصد اللقب.
تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز