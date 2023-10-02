شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يدرس استمرار عواد فى حراسة عرين الزمالك أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، استمرار محمد عواد فى حراسة عرين الفريق الأبيض، بمواجهة البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، خاصة بعد عودته للمشاركة فى مواجهة أرتا سولار، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.
ويفضل أوسوريو استمرار محمود عواد فى حراسة مرمى الزمالك، خاصة فى ظل تراجع مستوى محمد صبحى فى الفترة الماضية، ويرغب الجهاز الفنى فى خلق نوع من المنافسة بين الحراس من أجل تحسن المستوى والوصول لأعلى فورمة خلال الفترة المقبلة.
وحقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.
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