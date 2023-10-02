أوسوريو يدرس استمرار عواد فى حراسة عرين الزمالك أمام البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، استمرار محمد عواد فى حراسة عرين الفريق الأبيض، بمواجهة البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، خاصة بعد عودته للمشاركة فى مواجهة أرتا سولار، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

ويفضل أوسوريو استمرار محمود عواد فى حراسة مرمى الزمالك، خاصة فى ظل تراجع مستوى محمد صبحى فى الفترة الماضية، ويرغب الجهاز الفنى فى خلق نوع من المنافسة بين الحراس من أجل تحسن المستوى والوصول لأعلى فورمة خلال الفترة المقبلة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء البنك الأهلي وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.