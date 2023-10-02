شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يؤدى المرحلة الأخيرة من التأهيل تمهيدا لمشاركته فى مباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي صلاح محسن، مهاجم الأهلي، المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، بعد شكواه من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية، والتي تعرّض لها في مباراة فريقه الودية "تراي ماتش"، والتي يخوضها اللاعبون البدلاء في أعقاب كل مباراة رسمية، من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء وليحصلوا على نفس الأحمال البدنية التي حصل عليها اللاعبون الأساسيون.

وغاب صلاح محسن عن المشاركة مع الأهلي أمام سان جورج في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، على أن يحدد الفحص الطبي موقف اللاعب من الانتظام في التدريبات الجماعية، وفرص لحاقه بمباراة الإسماعيلي في الدوري، في ظل صعوبة لحاقه بمباراة الفريق الأحمر أمام إنبي بنصف نهائي كأس مصر.

وفى سياق آخر، حذر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه من خطورة التهاون أمام إنبى فى المباراة المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر، في ظل المفاجآت المعروفة عن لقاءات الكأس.

ويعكف مارسيل كولر على تدريب لاعبيه على الجمل الفنية ومنحهم التعليمات النهائية بخصوص مباراة الأربعاء والأمور الخططية التي ينوي تنفيذها أمام إنبى، من أجل تحقيق الهدف المنشود في الخروج بالفوز والصعود للمباراة النهائية، في ظل كون المارد الأحمر حامل اللقب بعد تتويجه بالكأس في النسخة الأخيرة على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وذلك للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخ القلعة الحمراء، ويرغب في الحفاظ على لقبه، لإضافة بطولة جديدة لخزائن الأهلى العامرة بالألقاب المحلية والأفريقية.