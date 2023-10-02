"غير طريقة اللعب".. مدرب الزمالك يكشف حقيقة الخلاف مع أوسوريو

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد مجدي المدرب المساعد في الجهاز الفني للزمالك حقيقة ماتردد حول وجود خلافات مع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

وقال مجدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نناقش أوسوريو في كافة التفاصيل الفنية لكن في النهاية القرار يكون معه وهذا الطبيعي ودورنا تدعيمه على اتخاذ القرار الأنسب ولا يوجد خلاف معه".

وأضاف: "أوسوريو قام بتغيير طريقة اللعب ضد أرتا سولار في ظل رغبته في اللعب المباشر والضغط الهجومي بشكل أكبر".

وواصل:"أوباما ظهر بمستوى مميز وغير من سير اللقاء وبعد الهدف الخاص بأرتا سولار كان هناك استعجال وتسرع وتحدثنا مع لاعبي الزمالك بين الشوطين وطالبنا اللاعبين بالهدوء".

وكان نادي الزمالك قد تأهل مؤخرا إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية بعد إقصاء أرتا سولار الجيبوتي.