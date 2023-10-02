رد مفاجئ لـ ناصر ماهر بشأن ارتباط اسمه بنادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث ناصر ماهر صانع ألعاب فريق مودرن فيوتشر عن الفوز على فريق سينجيدا التنزاني أمس الأحد، والتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ناصر ماهر في تصريحات عبر شاشة صدى البلد: "كان فوز مهم في المباراة، الفترة الماضية كنا نعمل لهدف واحد وهو التأهل لدور المجموعات وحققنا هذا الهدف بالفعل".

وأضاف: "الموسم الحالي سيرى الجمهور شيء مختلف من ناصر ماهر وأتمنى تحقيق العديد من أهدافي في الموسم الجديد، وطموحي التواجد مع منتخب مصر وتحقيق بطولة مع مودرن فيوتشر".

وعن ارتباط اسمه بنادي الزمالك قبل بداية الموسم الماضي، تجاهل ناصر ماهر السؤال قائلا: "الزمالك نادي كبير ولديه لاعبين على أعلى مستوى ولن أتحدث عن شيء أخر".