شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ إجراءات السفر لتنزانيا لمواجهة سيمبا بدورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الإدارى للنادى الأهلى فى إجراءات استخراج تأشيرة السفر لتنزانيا للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى استعدادًا لبداية مشوار المارد الأحمر بدورى السوبر الأفريقى.

واستقر النادى الأهلى على السفر بطائرة خاصة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى ضربة البداية ببطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم، وتقرر سفر الفريق يوم 18 أكتوبر الجارى لخوض المباراة المقرر لها 20 الشهر الجاري.

ويستهل الأهلى منافساته فى بطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم بمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجارى فى تنزانيا ثم تُقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر بالقاهرة على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقى وبيترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة التى تُقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.

وطالب مسئولو الأهلى من نظرائهم فى اللجنة المُنظمة لبطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم بإنهاء أزمة اللاعبين الأجانب الدوليين بالفريق خلال مباريات الأجندة الدولية فى شهر أكتوبر الجاري.

الأهلى يعانى من أزمة بسب توقيت مباراتى سيمبا وتعارضها مع الأجندة الدولية فى أكتوبر المقبل ويزداد الأمر صعوبة بسبب تواجد أكثر من لاعب أجنبى من الأهلى مع منتخب بلاده فى دول بعيدة عن أفريقيا.

وتحدث مسئولو الأهلى مع نظراؤهم فى اللجنة المُنظمة للدورى الأفريقى بخصوص هذه الأومة، خاصة وأن منتخب تونس على سبيل المثال سيلعب مع اليابان ودياً يوم 17 أكتوبر الجارى على ملعب مدينة كوبى اليابانية وهو ما يعنى أن الدولى التونسى على معلول قد ينضم للأهلى قبل مباراة سيمبا بنحو 24 ساعة إذا تقرر سفره عن طريق رحلات الطيران العادية.

معلول مُرشح بقوة للتواجد مع منتخب بلاده فى ودية تونس واليابان بل وقد ينضم معه مواطنه محمد الضاوى "كريستو" لمنتخب تونس خاصة وأن معلول كان أساسياً فى تشكيلة نسور قرطاج خلال الودية الأخيرة أمام منتخب مصر بالقاهرة التى فازت فيها تونس بثلاثة أهداف لهدف كما أن كريستو يتواجد على فترات مع منتخب بلاده.

أزمة معلول قد تتكرر مع لاعبين أجانب أخرين فى الأهلى، منهم المالى ديانج الذى سيلعب مع منتخب بلاده مباراة ودية أمام السعودية يوم 17 أكتوبر الجارى فيما ستلعب جنوب أفريقيا ودية مع كوت ديفوار فى الشهر الجارى لتتكرر نفس الأزمة مع بيرسى تاو.

مسئولو الأهلى طلبوا من اللجنة المنظمة للدورى الأفريقى ضرورة إيجاد حلول لأزمة معلول فى ودية اليابان وباقى اللاعبين الأجانب لأن أزمة السفر وضيق الوقت من أهم الأزمات التى تهدد نجاح بطولة الدورى الأفريقى المُستحدثة والتى جعلت نادى صن داونز يُفكر فى الانسحاب منها وفقاً للتقارير الإعلامية الواردة من جنوب أفريقيا.

يذكر أن منتخب مصر سيلعب مع زامبيا يوم 12 أكتوبر الجارى ثم الجزائر يوم 16 الشهر ذاته على استاد هزاع بن زايد فى الإمارات.