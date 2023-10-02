شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تحتل المركز 50 عالميا فى تصنيف لاعبات التنس لتتراجع 16 مركزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، 16 مركزاً في تصنيف التنس الصادر اليوم الإثنين، لتحتل المركز 50، وذلك بعد ما ودعت ميار شريف، مؤخرا منافسات بطولة جوادالاخارا المفتوحة للتنس، من الدور الأول بعدما خسرت أمام نظيرتها الإيطالية كاميلا جورجي المصنفة 56 عالميًا بنتيجة 0-2.

فيما واصلت البيلاروسية ارينا سابالنكا احتلال صدارة التصنيف و البولندية إيجا شيفيونتيك في الوصافة و الأمريكيو كوكو جوف في المركز الثالث . وظلت شفيونتيك في صدارة التصنيف العالمي طوال عام ونصف 75 أسبوعا متتاليا، وتعد هذه ثالث أطول فترة في تاريخ مضرب السيدات بعد الألمانية شتيفي جراف والتي وصلت إلي 186 أسبوعا والسويسرية مارتينا هينجيس 80 أسبوعا.

وكانت ميار شريف قد وصلت في شهر يونيو للمركز الـ 31 وهو أفضل مركز في مسيرتها ، حيث تنافس ميار شريف حاليا في بطولة الصين المفتوحة للتنس ، حيث تشارك في منافسات الفردي و الزوجي.