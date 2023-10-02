لغز وأزمة مفاجئة.. تقارير: هروب نجم أجنبي من الدوري السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أحد اللاعبين الأجانب في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، قد غادر المملكة بشكل مفاجئ.

وأفاد موقع "سعودي"، نقلت عنه قناة "روسيا اليوم"، بأن اللاعب الأجنبي يرفض إكمال الموسم الحالي رغم مشاركته في الجولات الماضية بشكل أساسي.

ولفت الموقع إلى أن المصادر لم تكشف حتى الآن عن هوية اللاعب أو هوية النادي الذي يلعب له.

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أنه من المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة، واللغز الذي يشغل عشاق المسابقة منذ ساعات.

وذكر موقع "العين" الإخباري" أن بعض الجماهير تداولت اسم روبرتو فيرمينو، والذي واجه سوء حظ غريبا في مبارياته مع الأهلي، رغم أنه سجل 3 أهداف في أول مباراة له مع الفريق في الدوري السعودي أمام الحزم، والتي انتهت لصالح الراقي بنتيجة 3-1.

وشملت التخمينات اسم كريم بنزيما، الذي غاب عن آخر 4 مباريات للاتحاد أمام الفتح والفيحاء في الدوري السعودي، وقبلهما أمام أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، وكذلك أمام الخلود في كأس خادم الحرمين الشريفين، بداعي الإصابة.

كما خمن آخرون أن يكون البلجيكي يانيك كاراسكو مهاجم الشباب أو زميله الأرجنتيني إيفر بانيغا، أو الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط النصر، أو الجزائري أمير سعيود مهاجم الرائد أو زميله لاعب الرأس الأخضر جوليو تافاريس، أو السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي أو زميله التركي ميريه ديمرال، أو البرتغالي جوتا لاعب الاتحاد، لكن عدم ظهور الأخير في مباريات فريقه أخرجه من الصورة.

وكان الاسم المرجح من بين كل تلك التخمينات هو جوليو تافاريس مهاجم الرائد، حيث انتشرت أنباء عن سفره إلى بلاده خلال الأيام الأخيرة دون معاناته من أي إصابة، وأنه يرفض استكمال عقده مع النادي الذي يتبقى فيه موسم واحد، ويرغب في فسخه والرحيل عن جدرانه.