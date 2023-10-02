شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يهنئ فريق أوروبا للجولف.. وكانتلي يبرر خلع القبعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قدم الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الثلاثية والسوبر الأوروبي تهانيه لصديقه نجم الجولف تومي فليتوود بعد حصد كأس ريدر في العاصمة الإيطالية روما على حساب فريق الولايات المتحدة.

وكان جوارديولا لعب بجوار فليتوود في بطولة احترافية بالجولف عام 2018 لذا سارع لتهنئته، وكتب على حسابه في إنستغرام:«تستحق كأس ريدر هذا أكثر من أي شخص آخر. أنت فتى مدهش ويعرف الجميع أنك لاعب جولف استثنائي، تهانينا لأوروبا على العودة».

من جهته، قدم نجم منتخب ألمانيا السابق باستيان شفاينتسيغر وزوجته نجمة التنس السابقة أنا ايفانوفيتش التهاني لمنتخب أوروبا وتحديداً لنجم الجولف الأيرلندي روري ماكلروي المصنف الثاني عالمياً بعد حضورهما البطولة.

في المقابل، دافع نجم منتخب الولايات المتحدة باتريك كانتلي عن قراره عدم ارتداء القبعة في المنافسات، وقال إن السبب الحقيقي هو رغبته بعدم تكوّن خط أسمر على جبهته، بسبب القبعة قبل حفل زفافه الأحد وليس كما تردد أنه لم يحصل على أجره.

وتسبب كانتلي ومساعده جو لاكافا بمشكلة في البطولة إذ قام المساعد بالتلويح بقبعته أمام المشجعين المستائين بعد تحقيق كانتلي أول فوز بجولة ثم دعس على كرات ماكلروي ما دفع الأخير إلى التهجم عليه. وكشف كانتلي عن تصالحه مع ماكلروي وعدم علمه بما حصل بينه وبين مساعده.