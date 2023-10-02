مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم.. النصر والاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

يشهد اليوم الإثنين 2 أكتوبر، انطلاق مباريات الجولة الثانية في دور مجموعات دوري أبطال آسيا، إذ تضم بداية الجولة مباراة لكل من النصر والاتحاد.

نرصد موعد مباريات اليوم:

-اجمك إف سي – القوة الجوية، في الثالثة عصرًا

-سباهان – الاتحاد السعودي، في السابعة مساءًا

-الشارقة – الفيصلي، في السابعة مساءًا

-نسف قرشي – السد، في السابعة مساءًا

-الدحيل – برسبوليس، في التاسعة مساءًا

-النصر – استقلال دوشنبه، في التاسعة مساءًا

يذكر أن النصر السعودي يأتي في المجموعة الثالثة، التي تضم القوة الجوية، سباهان واجمك إف سي، أما النصر السعودي يتواجد في المجموعة الخامسة، التي تضم استقلال دوشنبه، الدحيل وبرسبوليس.