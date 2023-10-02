نجم الأهلي السابق: أوسوريو "هيخلص" على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - شن معتز إينو، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، هجومًا على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض.

وقال إينو فى تصريحات على قناة "الحدث اليوم": "أوسوريو لا يصلح لتدريب فريق الزمالك في الوقت الحالي ويجب اتخاذ قرار برحيله على الفور، لأنه إذا استمر مع الفريق ستكون هناك عواقب وخيمة".

وأضاف: "أوسوريو هيخلص على الزمالك فى بطولة الدوري، ويجب تعيين مدير فني محلي فى الفترة الحالية".

كما أشاد معتز إينو، بمستوى إمام عاشور مع القلعة الحمراء منذ انضمامه لصفوف الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "إمام عاشور صفقة سوبر وبيعمل كل حاجة صح في الكورة، وهو أفضل لاعبي الأهلي خلال أخر 4 مباريات خاضها الفريق".