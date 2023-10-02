بالفيديو.. كريم بنزيما يرد على إصابته بالكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

تضاربت الأنباء حول غياب كريم بنزيما عن قائمة اتحاد جدة، وأشارت بعض التقارير إلى أن اللاعب تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

كتب الصحفي السعودي، سامي القاضي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" (تويتر سابقا): "غياب بنزيما الفترة الماضية بسبب تعرضه لـ فيروس كورونا وذلك بعد عودته من خارج المملكة وليس كما يشاع اصابته بـ العضلة الخلفية"

غاب بنزيما عن آخر 3 مباريات للاتحاد أمام الأخدود في الدوري السعودي ومباراة أولماليك في دوري أبطال آسيا ومواجهة الخلود في كأس خادم الحرمين الشريفين.

نشر الفرنسي مقطعي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ردًا على الأنباء المتداولة، الأول عبر خاصية "القصص القصيرة" وهو في غرفة تغيير الملابس، والثاني وهو يجفف القميص، معلقًا: "لا داعي للقلق".

يذكر أنه سبق وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية غياب كريم بنزيما عن مباريات الاتحاد بسبب تعرضه لإصابة عضلية.