رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تعيين هذا الثنائي لتدريب منتخبي مصر مواليد 2005 و2008

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي مصر مواليد 2005 و2008، بشكل رسمي.

وتقرر أن يتولى وائل رياض نجم الأهلي السابق تدريب منتخب مصر مواليد 2005، بينما يتولى أحمد الكأس نجم النادي الأولمبي والزمالك السابق، تدريب منتخب 2008.

وجاء تشكيل الجهازين كالتالي:

منتخب مواليد 2005:

وائل رياض: مديرا فنيا

علاء عبده: مدربا عاما

أيمن طاهر: مدربا لحراس مرمى

عادل محفوظ: مديرا إداريا.

منتخب مصر مواليد 2008:

أحمد الكأس: مديرا فنيا

عادل مصطفى: مدربا عاما

أحمد فوزي: مدربا لحراس مرمى