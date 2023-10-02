شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات تنتظر سموحة فى شهر أكتوبر.. الزمالك أبرزها "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، 3 مواجهات قوية فى شهر أكتوبر الحالى ضمن منافسات دورى نايل لموسم 2023 / 2024، بعد الفوز على بلدية المحلة في آخر مواجهة.

مباريات سموحة في أكتوبر

يبدأ سموحة مواجهات شهر أكتوبر بمباراة قوية مع المقاولون العرب يوم الخميس 5 أكتوبر، ثم مواجهة فريق الزمالك 21 أكتوبر، وأخيرا ينهى المواجهات بصدام مع فريق زد الصاعد حديثا للدورى.

ومن جانبه، عبر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على بلدية، وأن فريقه نفذ الضغط بشكل مثالى فى الشوط الأول، موضحاً أن نتيجته كان من الممكن أن تنتهى بأكثر من هدف، خاصة أن الفريق السكندرى أضاع العديد من الفرص.

وأشار المدير الفنى لسموحة إلى أن أداء لاعبيه لم يعجبه فى الشوط الثانى، مؤكداً أنه هددهم بخصم أموال من مستحقاتهم حال تراجع مستواهم، حيث افتتح التسجيل لسموحة أحمد خالد السيد فى الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف عمرو قلاوة الهدف الثانى للفريق السكندرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 56.