شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وجابر يخوضان تدريبات إضافية استعدادًا لمباريات الزمالك المقبلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الثنائى أحمد سيد زيزو وعمر جابر لاعبا فريق الزمالك تدريبات إضافية قبل مواجهة البنك الأهلى فى دورى نايل، بعد تأهل الفريق إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بالتغلب على أرتا سولار برباعية.

ونشر زيزو فيديو لتدريبه برفقة عمر جابرعبر خاصية الأستورى بموقع تبادل الصور إنستجرام، وهو يتدريب فى الجيم.

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الثالث لفريقه فى شباك أرتا سولار فى الدقيقة 74 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية و التى انتهت بفوز الفريق برباعية.

ويترقب الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قرعة دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، التى ستقام يوم الجمعة المقبل فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، لاسيما وإن الزمالك يقع فى التصنيف الأول بالمجموعات، وينتظر تحديد منافسيه، وذلك بعد تحقيق ريمونتادا مميزة أمام أرتا سولار الجيبوتى.



زيزو



زيزو فى الجيم



زيزو فى الجيم 1



زيزو وعمر جابر