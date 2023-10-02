شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتسلم تقريرًا من طبيب الأهلى عن موقف المصابين قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى اليوم الإثنين تقريرًا من أحمد جاب الله طبيب الفريق عن حالة اللاعبين المصابين وموقفهم من اللحاق بمباراة إنبى المقبلة بكأس مصر وتطورات تعافيهم من الإصابات التى لحقت بهم وعلى رأسهم عمرو السولية وصلاح محسن وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء.

ويستأنف فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، تدريباته الجماعية، اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراته ضد إنبى يوم الأربعاء المقبل فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر من النسخة الماضية، ضمن البرنامج المحدد من قِبَل الجهاز الفنى لتجهيز كل اللاعبين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة فى نصف نهائى الكأس.

ويعكف مارسيل كولر على وضع خطة مباراة إنبى من خلال شرح أسلوب لعب الفريق البترولى وأبرز اللاعبين فى صفوفه، وأسلوبه فى التحضير والاستحواذ على الكرة، ووضعيته فى الحالة الدفاعية وكذلك الحالة الهجومية، وأخطر اللاعبين فى كتيبة تامر مصطفى المدير الفنى لفريق إنبى، من أجل وضع الخطة المناسبة للانقضاض على الفريق البترولى التأهل لنهائى الكأس، والحفاظ على اللقب المتوج به فى الموسم الماضي.

وتُوّج فريق الأهلى ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى نهائى كأس مصر، والتى أدارها الحكم الدولى أمين عمر، ويُدين الأهلى بهذا الفوز لرائعة حمدى فتحى التى سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتى لفريق بيراميدز فى الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلى بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدى فتحى الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافى الأول.