شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة الصين المفتوحة للتنس من الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس بطولة الصين المفتوحة للتنس للسيدات، صاحبة الـ 1000 نقطة، من الدور الأول، عقب الخسارة أمام نظيرتها الروسية داريا كاستاتكينا، المصنفة رقم 13 عالميًا، بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع (6-1) و(4-6) و(6-7) في مباراة استغرقت ساعتين و48 دقيقة.

وتقام البطولة بالعاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل، حيث عادت البطولة الصينية للنور مرة أخري بعد ما تم إلغاؤها في أعوام 2020 و2021 و2022 بسبب كورونا.

وتواجه ميار، اليوم، بالبطولة، رفقة الإيطالية جاسمين باولينى، بمنافسات زوجي السيدات ثنائي صيني بالدور الأول للبطولة.