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ميار شريف تودع بطولة الصين المفتوحة للتنس من الدور الأول

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القاهرة - سامية سيد - ودعت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس بطولة الصين المفتوحة للتنس للسيدات، صاحبة الـ 1000 نقطة، من الدور الأول، عقب الخسارة أمام نظيرتها الروسية داريا كاستاتكينا، المصنفة رقم 13 عالميًا، بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع (6-1) و(4-6) و(6-7) في مباراة استغرقت ساعتين و48 دقيقة.

 

وتقام البطولة بالعاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل، حيث عادت البطولة الصينية للنور مرة أخري بعد ما تم إلغاؤها في أعوام 2020 و2021 و2022 بسبب .

 

وتواجه ميار، اليوم، بالبطولة، رفقة الإيطالية جاسمين باولينى، بمنافسات زوجي السيدات ثنائي صيني بالدور الأول للبطولة.

 

وتراجعت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، 16 مركزاً في تصنيف التنس الصادر اليوم الإثنين، لتحتل المركز 50، وذلك بعد ما ودعت ميار شريف، مؤخرا منافسات بطولة جوادالاخارا المفتوحة للتنس، من الدور الأول بعدما خسرت أمام نظيرتها الإيطالية كاميلا جورجي المصنفة 56 عالميًا بنتيجة 0-2.

 

وكانت ميار شريف قد وصلت في شهر يونيو للمركز الـ 31 وهو أفضل مركز في مسيرتها ، حيث تنافس ميار شريف حاليا في بطولة الصين المفتوحة للتنس ، حيث تشارك في منافسات الفردي و الزوجي.

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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