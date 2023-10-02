شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن مد قيد الأجانب حتى 19 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مد فترة قيد اللاعبين الأجانب بالأندية حتى يوم 19 أكتوبر الجارى وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولى.

وجاء ذلك فى ظل ارتباط اللاعبين بالمشاركة مع منتخبات بلادهم فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس والمقامة فى اليابان.

وأسفرت قرعة بطولة دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه 18 نوفمبر المقبل، عن وقوع الزمالك بالمجموعة الأولى بجانب كل من، الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد.

بينما جاء الأهلى فى المجموعة الثانية بجانب أندية بتروجت والترسانة والشمس ودلفى والمقاولون العرب.

بينما ضمت المجموعة الثالثة، طلائع الجيش والاتحاد السكندرى والزهور وايسترن كومبانى وجزيرة الورد و6 أكتوبر، فينا ضمت المجموعة الرابعة كلا من، سموحة وسبورتنج والقناة وهليوبوليس واسكندرية للبترول وهليوليدو.