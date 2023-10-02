شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية عن حريق مديرية الإسماعيلية: "اللهم احفظ مصر وأهلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو السولية نجم وسط النادى الأهلى، على التعليق على حريق مديرية الإسماعيلية الذى نشب فجر اليوم، عبر الاستورى في حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، قائلاً: "اللهم احفظ مصر وأهلها".



عمرو السولية

ومن جانب آخر، يواصل عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الأهلى الغياب عن فريقه فى مباراة إنبى بكأس مصر بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق العضلة الخلفية.

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، تقريرًا من أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادى، عن حالة عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق، وموعد عودته للانتظام في التدريبات الجماعية بعد الأشعة الأخيرة التي أجراها اللاعب.

ومن المقرر أن ينتظم عمرو السولية، فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد 15 يومًا، حيث اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق العضلة الخلفية، والذى أبعده عن مباريات المارد الأحمر منذ نهاية الموسم الماضى.

وتسببت الإصابة فى تعطيل عمرو السولية عن خوض فترة الإعداد برفقة الأهلي بشكل طبيعي، رغم قرار الجهاز الفنى باصطحاب اللاعب للنمسا لتنفيذ برنامجه التأهيلى برفقة الفريق.