شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الكاف يضع الزمالك وفيوتشر فى مواجهة محتملة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامة القرعة الخاصة بها يوم 6 أكتوبر الجارى بدولة جنوب أفريقيا.

وجاءت تصنيفات الفريق بمواجهة محتملة ومرتقبة قد تجمع فريقا الزمالك مع فيوتشر ، حيث يتواجد الزمالك في التصنيف الأول وفقا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رفقة نهضة بركان المغربي،اتحاد العاصمة الجزائري،ريفرز يونايتد النيجيري، بينما يقع فيوتشر في التصنيف الثانى رفقة ديابل نوار الكونغولي ،الافريقي التونسي ،ساجرادا الأنجولي،وذلك قبل قرعة دور المجموعات بأبطال أفريقيا نسخة 2023-2023، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وتقام قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية يوم الجمعة 6 أكتوبر الجارى،في الثانية ظهرًا بجوهانسبرج في جنوب أفريقيا

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بعد تحقيق ريمونتادا مميزة أمام أرتا سولار الجيبوتى، والفوز بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد القاهرة، فى إياب دور الـ 32 بالكونفدرالية، ليحصد بطاقة التأهل بعد الخسارة فى الذهاب بأثيوبيا بنتيجة 2 / 0.