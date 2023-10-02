شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الإسكواش.. على فرج يحافظ على الصدارة وتقدم مازن هشام وكريم عبد الجواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف فى الموسم الجديد 2023-2024، واقتحم كريم عبد الجواد قائمة التوب 10 بعد احتلاله المركز العاشر.

وجاء تصنيف المصريين فى قائمة الـ "توب 10" كالتالي:

ـ على فرج لاعب وادى دجلة: التصنيف الأول على العالم

ـ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى: التصنيف الرابع

ـ مازن هشام لاعب وادى دجلة: التصنيف السابع

ـ طارق مؤمن لاعب الجزيرة: التصنيف التاسع

كريم عبد الجواد : التصنيف العاشر

فيما جاء تصنيف قائمة التوب 10 للاسكواش إجمالاً كالتالي:

علي فرج في المركز الأول، البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، الانجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث، مصطفى عسل في المركز الرابع، النيوزيلندي بول كول في المركز الخامس، الانجليزي مروان الشوربجي في المركز السادس، مازن هشام في المركز السابع، الويلزي جويل مكين في المركز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، وأخيراً طارق عبد الجواد في المركز العاشر.