شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تحافظ على عرش التصنيف العالمى لسيدات الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري موسم 2023-2024. وتصدرت البطلة المصرية نور الشربيني التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش، واحتفظت مصر بـ4 مراكز فى قائمة التوب 10، وتحتل نور الشربيني المركز الأول، وتليها نوران جوهر في المركز الثاني وهانيا الحمامي فى المركز الثالث، ونور الطيب بالمركز السادس.

تصنيف سيدات الاسكواش ترتيب لاعبات الإسكواش فى قائمة التوب 10 كالتالي: 1ـ نور الشربيني 2ـ نوران جوهر 3ـ هانيا الحمامي 4ـ النيوزيلندية جويل كينج 5ـ الأمريكية أماندا صبحي 6ـ نور الطيب 7ـ الإنجليزية جورجينا كيندي 8ـ البلجيكية نيلي جليس 9ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر 10ـ البلجيكية تيني جليس.

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