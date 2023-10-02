شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن أرسنال يخطف قلوب المشجعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

خطف النجم النرويجي مارتن أوديجارد كابتن أرسنال الإنجليزي قلوب المشجعين، بعدما همس في أذن زميله البرازيلي جيزوس بمنح شرف تنفيذ ركلة الجزاء لزميلهما الألماني كاي هافيرتز، لأنه لم يسجل بعد لفريقه الجديد.

وانتقل هافيرتز لفريق المدفعجية قادماً من تشيلسي، لكن طالته الانتقادات لأنه لم يسجل هدفاً بعد المشاركة في 6 مباريات،ونجح أخيراً في فك العقدة في المباراة السابعة بمساعدة من الكابتن في الدقيقة 53 من مباراة الفوز على بورنموث مؤخراً.

تفاعل المشجعون مع لفتة الكابتن ومن التعليقات:«إن كان هذا لا يجعلك تفخر بكونك مدفعجياً... أعتقد أن جيزوس أنبرى لتنفيذ الركلة لكن مارتن أقنعه بمنحها لكاي ووافق جيزوس بمساعدة صديق»، و«الدموع تملأ عيني»،و«سعيد لأجله، وخصوصاً الكابتن سعيد جداً، تخيلوا الانهيار لو لم يسجل»،و«أحب هذا النادي، يا له من كابتن».

مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي يحتل فريقه المركز الثالث بفارق نقطة عن سيتي المتصدر، علق من جهته:«أحب أن أكون جزءاً من هذا الفريق الذي يظهر إنسانيته وتعاطفه مع لاعب يتعرض لتساؤلات من الخارج، لقد كسبوا قلبي أكثر وأكثر وممتن للمشجعين لأنهم تغنوا باسم كاي وهو يستحق هذا».