نطق بألفاظ خارجة.. مدرب الزمالك يكشف لأول مرة ما فعله محمود علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مدحت عبدالهادي، المدرب العام لفريق الزمالك، لأول مرة تفاصيل واقعة محمود علاء مدافع الفريق في التدريب قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، وسبب استبعاده من المعسكر.

قال "عبد الهادي" خلال تصريحات إذاعية لبرنامج كورة في الـ90: "اللي حصل أن تقسيمة الزمالك في هذا اليوم كان بها عدد كبير من اللاعبين تعدى 30، وتم تقسيمهم لفرق مختلفة في أوقات معينة".

أضاف:"قمنا بتبديل بعض اللاعبين خلال التقسيمة، وحين جاء الدور على نزول حسام عبد المجيد، مكان محمود علاء، ووقتها فوجئت برد فعل اللاعب وتحوله بشكل غير طبيعي، وتلفظه بشكل سيء ما جعلني مذهول من الأمر".

أوضح: "حقيقي لا أعلم لماذا فعل محمود علاء هذا الأمر، خاصة مع تدخل الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق، لحل الأزمة ولكن لم يعجبه اللاعب هذا الأمر".

وأكمل:"أرفض ما فعله اللاعب والألفاظ السيئة التي نطق بها، خاصة وأنه كرر نفس الواقعة بنفس الشكل مرتين أمام كل اللاعبين والجهاز الفني في الفترة الأخيرة".

وأتم تصريحاته:"محمود علاء وأي لاعب داخل الزمالك بياخد حقه بشكل كامل، فيجب ان يكون عليه واجبات النادي ياخدها منه".

جدير بالذكر أن الكولومبي خوان أوسوريو قرر معاقبة محمود علاء بالمران منفردا لمدة أسبوعين، على خلفية ما حدث في المران، وتغريمه 250 ألف جنيه.