شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن الخميسى يقود هجوم بترول أسيوط أمام بروكسى فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عبد المقصود ومحمد حامد المديران الفنيان لفريقى بترول أسيوط وبروكسى عن تشكيل فريقهما، للمواجهة التي تنطلق بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى المحترفين.

وجاء تشكيل بترول أسيوط لمواجهة بروكسى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد بدوى

الدفاع: عرفة شعبان، صلاح لا لا، محمود عوكل، على البارقى

الوسط: عبد الله عادل، أحمد أشرف، محمود سمكة، فوزى الكاشف

الهجوم: عبد الرحمن الخميسى، محمود مقلد

بينما جاء تشكيل بروكسى كالتالى:

حراسة المرمى: فرج شوقى

الدفاع: أحمد محمود، محمد محمود، محمد عبد العاطى، بسام وليد، عبد الحميد على

الوسط: محمد محمود، عمار محمد، محمد صبرى، أدهم عبد الله

الهجوم: محمد مرضى