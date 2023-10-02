شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رأفت وببا يقودان هجوم مصر المقاصة أمام السكة الحديد بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق حجاج وأمير عزمى مجاهد المديران الفنيان لفريقى مصر المقاصة والسكة الحديد عن تشكيل فريقهما، للمواجهة التي تنطلق بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى المحترفين.

وجاء تشكيل مصر المقاصة كالتالى..

حراسة المرمى: محمد جنش

الدفاع: عبد الرحمن زين، حمادة فاروق، يحيى زكريا، عبد الكريم مصطفى

الوسط: مهند بكرى، آدم وجيه، إسلام عبدالنبى، يوسف عطاى

الهجوم: أحمد رأفت، كريم ببا

بينما جاء تشكيل السكة الحديد كالتالى..

حراسة المرمى: يوسف رحومة

الدفاع: مصطفى عبد الوهاب، باسم عادل، عبد الله جمعة، بهاء مجدى

الوسط: أحمد ربيع، محمد جمال، محمد أشرف، محمد نادى

الهجوم: محمود عبد العاطى، جون أفرى