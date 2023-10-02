شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مصطفى شكرى لاعب الزمالك بقطع فى غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد إصابة مصطفى شكري، لاعب نادي الزمالك الصاعد، بقطع جزئى فى غضروف الركبة، خلال تدريبات الفريق الفترة الماضية، بعد الفحوصات التى خضع لها.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن الفريق مدة لن تقل عن شهرين للتأكد من تمام شفائه من الإصابة التى تعرض لها.

مصطفى شكرى من مواليد 2001، وانضم للفريق الأول بناءً على تعليمات أوسوريو، وشارك اللاعب فى الوديات التى خضاها الفريق قبل بداية الموسم، وسجل هدف فى مرمى اليمن.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى الجولة الثالثة من بطولة دورى نايل، والمقرر لها السبت 7 أكتوبر

ويترقب الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قرعة دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، التى ستقام يوم الجمعة المقبل فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، لاسيما وإن الزمالك يقع فى التصنيف الأول بالمجموعات، وينتظر تحديد منافسيه، وذلك بعد تحقيق ريمونتادا مميزة أمام أرتا سولار الجيبوتى.