شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجرى 5 تغييرات على تشكيل الأهلى فى مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على إجراء خمسة تغييرات فى تشكيل فريقه الذى خاض مباراة سان جورج الإثيوبى الأخيرة بإياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا وذلك فى المباراة القادمة أمام إنبى.

واستقر كولر على الدفع بياسر إبراهيم بديلاً لرامى ربيعة فى خط دفاع الفريق الأحمر كما يعود التونسى على معلول للظهور فى الجبهة اليسرى بديلاً لكريم الدبيس ويشارك مروان عطية بديلا لأحمد نبيل كوكا ويشارك بيرسى تاو بديلاً لأحمد عبد القادر ويشارك موديست بديلا لكهربا فى خط الهجوم.

يستأنف فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، تدريباته الجماعية، اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراته ضد إنبى يوم الأربعاء المقبل فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر من النسخة الماضية، ضمن البرنامج المحدد من قِبَل الجهاز الفنى لتجهيز كل اللاعبين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة فى نصف نهائى الكأس.

ويعكف مارسيل كولر على وضع خطة مباراة إنبى من خلال شرح أسلوب لعب الفريق البترولى وأبرز اللاعبين فى صفوفه، وأسلوبه فى التحضير والاستحواذ على الكرة، ووضعيته فى الحالة الدفاعية وكذلك الحالة الهجومية، وأخطر اللاعبين فى كتيبة تامر مصطفى المدير الفنى لفريق إنبى، من أجل وضع الخطة المناسبة للانقضاض على الفريق البترولى التأهل لنهائى الكأس، والحفاظ على اللقب المتوج به فى الموسم الماضي.

وتُوّج فريق الأهلى ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى نهائى كأس مصر، والتى أدارها الحكم الدولى أمين عمر، ويُدين الأهلى بهذا الفوز لرائعة حمدى فتحى التى سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتى لفريق بيراميدز فى الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلى بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدى فتحى الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافى الأول.