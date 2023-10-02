شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: محمود علاء لم يعتذر.. وزيزو رفض عرضا خياليا للاستمرار مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث مدحت عبد الهادي، مدرب نادي الزمالك، عن واقعة محمود علاء لاعب الفريق التي حدثت في الأيام الماضية، مؤكدا أن أي لاعب في مصر يتمنى ارتداء قميص نادي الزمالك، قائلاً: "لولا غلق القيد وأزمات الزمالك في الفترة الأخيرة لكانت الأمور تغيرت مع بعض اللاعبين وقائمة الفريق".
وكشف عبد الهادي، كواليس واقعة محمود علاء والتي تسببت في توقيع غرامة ضد اللاعب 250 ألف جنيه وتدريبه منفردًا لمدة أسبوعين، قائلاً: تقسيمة الزمالك يومها كان فيه لاعيبة زيادة بسبب تواجد حوالي 30 لاعبًا وكان هناك بعض اللاعبين تنتظر المشاركة فى التقسيمة، وقام أحمد مجدي بإبلاغ اللاعبين بالتقسيمة، وحان دور مشاركة حسام عبد المجيد بدلاً من محمود علاء، لكن فوجئت بتحول محمود علاء بشكل غير طبيعي، وقال ألفاظ غريبة لا مسمحش بيها في ظل تواجدي.
أضاف: أوسوريو أراد حل الموضوع وقتها، ولكن اللاعب لم يعجبه الكلام أيضًا ولا أفهم لماذا تصرف محمود علاء بهذا الشكل، لافتًا إلى أن اللاعب كرر نفس الواقعة بنفس الشكل مرتين أمام كل اللاعبين والجهاز الفني في الفترة الأخيرة.
وتابع: "محمود علاء وأي لاعب داخل الزمالك بياخد حقه بشكل كامل، فيجب أن يكون يقم واجباته تجاه النادى" وأكد أن كل ما يثار بشأن اعتذار اللاعب للجهاز الفني واللاعبين غير صحيح، وأن علاء لم يتحدث مع الجهاز الفني بعد لقاء أرتا سولار من الأساس، والعقوبة الموقعة على محمود علاء مستمرة وسوف يستمر في التدريب منفردًا حتى نهاية العقوبة.
كما تحدث مدحت عبد الهادى عن أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنه تلقى عرضًا خياليًا قبل بداية الموسم الحالي، إلا أن اللاعب استقر مع إدارة النادي على الاستمرار داخل الزمالك ورفض هذا العرض بشكل نهائي.
وتابع: كل ما قيل مؤخرًا بأن زيزو تمارض على الفريق غير صحيح، وأن اللاعب يحترم الزمالك وجماهيره.
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