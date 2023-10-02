شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة طائرة الأهلى والزمالك بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، قائمة فريقى الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد 2023/2024 بعد علق باب القيد.

قائمة النادى الأهلي

حسام يوسف، عبد الحليم عبو، محمد عثمان الحداد، محمد جمال عسران، سيف الدين عابد، يوسف الصافى، سعيد ممدوح، عبد الله سرور، عبد الله عبد السلام، أحمد صلاح، محمد رمضان، محمد عبد المحسن، عبد الرحمن سعودى، احمد عزب، عبد الرحمن الحسينى.

بينما جاءت قائمة نادى الزمالك كالتالى

رضا هيكل، أحمد فتحى، أشرف اللقانى، محمد مجدى، محمد المهدى، محمد رضا، شريف أحمد سعيد، مصطفى محمد ابراهيم، عبد الرحمن الشحات، عمرو الزمر، اياد ثابت، يوسف اسامة، مروان الصافى، أحمد يوسف عفيفى، محمد عادل سلامة، محمد أبو لبابة محترف ليبي.

أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مد فترة قيد اللاعبين الأجانب بالأندية حتى يوم 19 أكتوبر الجارى وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولى.

وجاء ذلك فى ظل ارتباط اللاعبين بالمشاركة مع منتخبات بلادهم فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس والمقامة فى اليابان.