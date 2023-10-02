دورة الصين المفتوحة: مدفيديف إلى نصف النهائي وتأهل شفيونتيك وجابر

الرياص - اسماء السيد - بكين: بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثاً عالمياً نصف نهائي دورة الصين المفتوحة في كرة المضرب (500)، بفوزه على الفرنسي أوغو أومبير 6 4 و3 6 و6 1 الإثنين في بكين.

وشهدت المجموعة الأولى الغنية بالأخطاء، كسر ارسال اللاعبين خمس مرات، قبل أن يتسق اللعب في الثانية التي حسمها الفرنسي البالغ 25 عاماً والمصنف 36 عالمياً، بعد خطأين مزدوجين توالياً من الروسي. وفي الثالثة الحاسمة، كسر مدفيديف ارسال خصمه مرتين بسرعة، لينهي المباراة على ارساله.

ويلتقي ابن السابعة والعشرين مع الألماني ألكسندر زفيريف العاشر أو التشيلي نيكولاس خارّي.

ألكارس وسينر

ومن المقرّر أن يلعب لاحقاً الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً مع النروجي كاسبر رود مساء الإثنين بالتوقيت المحلي.

وفي آخر مباريات ربع النهائي، يلاقي الإيطالي يانيك سينر المصنف سادساً البلغاري المخضرم غريغور ديميتروف.

ديوكوفيتش

ويغيب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، عن الدورات الصينية لهذا الموسم.

وفي دورة السيدات للـ1000، تفوّقت البولندية إيغا شفيونتيك الثانية عالمياً، على الإسبانية سارا سوريبيس تورمو بمجموعتين نظيفتين 6 4 و6 4، لتلاقي في الدور الثاني الفرنسية من أصل روسي فارفارا غراتشيفا.

وتأهلت التونسية أنس جابر، المصنفة سابعة والمتوجة في نينغبو باللقب الخامس في مسيرتها، بعد تغلبها على الأميركية أشلي كروغر 6 3 و6 4، لتلاقي في الدور الثاني الأوكرانية مارتا كوستيوك.