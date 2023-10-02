شكرا لقرائتكم خبر عن بوجاتشار وصيفاً لسباق «جيرو ديل إميليا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم تادي بوجاتشار أداءً مميزاً في سباق جيرو ديل إميليا، حيث حل في المركز الثاني مرة أخرى في تكرار لسيناريو 2022.

وأقيم السباق في المدينة المحاطة بالمناظر الطبيعية الخلابة في بولونيا، وتمكن بوجاتشار من استعراض مهاراته، قبل سباق لومبارديا على سفوح سان لوكا.

ومثل سباق جيرو ديل إميليا، المعروف بتضاريسه الصعبة والمنافسة الشرسة، اختباراً حقيقياً للدراج السلوفيني، الذي أضاع الفوز على يد مواطنه بريموز روجليك من فريق جامبو فيزما، متقدماً على صاحب المركز الثالث سيمون ييتس من فريق جايكو-ألولا.

وعمل آدم ييتس خلال السباق على خفض فعالية المجموعة خلال الطريق الصاعد الأخير وحل في المركز التاسع عند خط النهاية.

وقال بوجاتشار: «أشعر وكأنني أتحسن قليلاً واقترب أكثر من الفوز بهذا السباق كل عام، وقد وجدنا أنفسنا في سباق سريع لتحقيق النصر، لكن بريموز أثبت أنه أسرع بكثير، ومع ذلك، أنا واثق من مستواي في الموسم التالي، لقد قمت بانطلاقتي قبل كيلومتر واحد من نهاية السباق، وهو ما كان من الممكن أن يكون مبكراً بعض الشيء، لكني شعرت بأنني قمت بأمر جيد، وبشكل عام، أصف سباق اليوم بأنه أداء قوي، وقد نفذ الفريق دوره بشكل ممتاز»..