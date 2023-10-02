اخبار الرياضه

الشارقة والعين يحصدان جائزة «دوري الجماهير»

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة والعين يحصدان جائزة «دوري الجماهير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الشارقة المركز الأول في فئة النادي المضيف، وجائزة 60 ألف درهم، ضمن مبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أطلقتها رابطة المحترفين، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الموسم، وجاء شباب الأهلي، في المركز الثاني بجائزة 40 ألف درهم.
وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد العين المركز الأول، بجائزة 40 ألف درهم، فيما حصل الوصل على المركز الثاني بجائزة 30 ألف درهم.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا