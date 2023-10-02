شكرا لقرائتكم خبر عن الحظ العاثر يحرم «فيكتوري 4» من منصة التتويج في إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقف الحظ العاثر عائقاً أمام طموحات زورق «فيكتوري 4» بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك مع ختام منافسات جائزة إيطاليا الكبرى (ريغوني - سَردِينيَا) الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا1».

ونافس زورق الإمارات بقوة على انتزاع المركز الأول في السباق الرئيسي في أولبيا، لكنه تعرض لعطل في ناقل السرعة قبل لفتين فقط لتقل سرعته، ويكتفي بالمركز الخامس خلف بطل السباق زورق «السويد 14» بقيادة جوناس أندرسون والذي احتفل بحسم اللقب مبكراً قبل جولة من الختام رافعاً رصيده إلى 63 نقطة.

وحل الفرنسي بيتر مورين قائد زورق «الصين 7» في المركز الثاني للسباق الرئيسي، فيما نجح زورق «الشارقة 12» بقيادة المتسابق الهولندي فرديناند زيندبيرجن في الحصول على المركز الثالث، ليتقدم إلى وصافة الترتيب العام للبطولة العالمية برصيد 39 نقطة، وحصل زورق «إيطاليا 97» بقيادة الإيطالي البرتو كامبراتو على المركز الرابع في السباق.

واحتل زورق «فيكتوري 4» الذي انطلق من المركز الثالث وتقدم للمركز الثاني في السباق الرئيسي، المركز الخامس في الترتيب العام بعدما طارد المتصدر الزورق السويدي في 38 دورة حول كورس السباق قبل أن يداهمه عطل فني ليحصد 7 نقاط رفعت رصيده في لائحة الترتيب العام لبطولة العالم 2023 إلى 35 نقطة في المركز الثالث.

وأكمل زورق «فيكتوري 3» بقيادة أحمد عبد الكريم الفهيم الذي يشارك في البطولة العالمية للمرة الأولى هذا الموسم السباق الرئيسي في الجولة وأنهاه محتلاً المركز الرابع عشر للترتيب العام؛ حيث شارك في السباق 16 زورقاً خاضت تنافساً ساخناً على كورس السباق الذي تصل مسافة الدورة الواحدة فيه إلى 1500 متر.

وقال محمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية والذي تابع المشاركة مع فريق الفيكتوري في أولبيا: إن الحضور المتميز للفريق ومنافسته على الصدارة؛ يؤكد ويعكس مدى النضج والعمل المتصل والدؤوب في الفريق الذي عاد للمنافسات بعد فترة انقطاع قصيرة؛ وذلك بفضل متابعة مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري مروراً بإدارة فريق الفيكتوري والجهاز الفني والكادر المؤهل الذي يعمل خلف الفريق.

وأضاف محمد عبد الله حارب الفلاحي: إن ثمار تلك الجهود والخطط ستظهر في المراحل المقبلة؛ حيث إن هذه المشاركات تسهم باكتساب جوانب إيجابية وخبرات متراكمة من شأنها أن تضع الفريق دائماً في مصاف الفرق المتقدمة.