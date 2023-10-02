الامارات | أبوظبي تستضيف بطولة «ماسترز الريشة الطائرة» بمشاركة 43 دولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عن إقامة بطولة أبوظبي ماسترز للريشة الطائرة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) – قاعة المارينا في أبوظبي، خلال الفترة من 17 ولغاية 22 أكتوبر الجاري بمجموع جوائز مالية يبلغ 120 ألف دولار أميركي، وبمشاركة ما يزيد عن 200 لاعب ولاعبة يمثلون 43 دولة.

وتشهد البطولة التي تقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش مشاركة نخبة من أفضل 50 لاعباً على مستوى العالم.

جاء الإعلان عن الحدث خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي (اليوم) الإثنين بحضور نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، والدكتور أحمد القبيسي مدير تنفيذي قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، وسميح الميسري – المدير التنفيذي لشركة 316 للخدمات الرياضية المشاركة في تنظيم الحدث، وعدد من الإداريين وممثلي وسائل الإعلام.

وأكدت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة على أهمية إقامة هذا الحدث الدولي الأول من نوعه في أبوظبي، لاسيما وأن نخبة لاعبي العالم سيتواجدون للمنافسة على لقب البطولة.

وأشارت الجسمي إلى أن بطولة أبوظبي ماسترز بمثابة البوابة التي يتطلع من خلالها اتحاد اللعبة لاستضافة بطولات العالم في الاعوام المقبلة، مشيدة في الوقت ذاته بالشراكة التي تجمع اتحاد اللعبة مع مجلس أبوظبي الرياضي من أجل العمل على توسيع رقعة ممارسة لعبة الريشة الطائرة في المجتمع.

من جانبه قال الدكتور أحمد القبيسي مدير تنفيذي قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي: «إنّ مجلس أبوظبي الرياضي وضمن استراتيجيته وأهدافه في دعم قطاع الرياضة والرياضيين، مهتم بتوفير الدعم اللازم لبطولة أبوظبي ماسترز للريشة الطائرة، التي يشارك فيها أكثر من 200 لاعباً ولاعبة من أكثر من 43 دولة حول العالم، و»المجلس«فخور بتقديم كل ما يلزم لتحقيق النجاحات المتوقعة من الاستضافة، بالتعاون مع كافة الشركاء، وبتظافر جهود الجميع، وكلُّنا ثقة بأن تنظيم هذه البطولة في أبوظبي سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارة، وجهةً عالميةً لاستضافة أرقى الأحداث الرياضية الدولية».