الامارات | أغرب ركلة ترجيح وأكثرها "كوميديا".. من منتصف الملعب (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ لاعب سنغالي أغرب ضربة جزاء في ملاعب كرة القدم وترجمها بنجاح وبرود أعصاب غير مسبوقة أدهشت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوها بشكل كبير عبر المنصات.

ووقف اللاعب على مقربة من الكرة بانتظار إطلاق صافرة الحكم إيذاناً له بالتسديد لكنه فاجأ الجميع بالعودة حتى منتصف الملعب وتقدم ببطء شديد وسط حالة ترقب حتى وصل الكرة وأودعها على طريقة "بانينكا" في الشباك ثم توجه لمصافحة الحارس.

واستغرق تنفيذ الضربة نحو دقيقة كاملة حتى تسديد الركلة خلافاً للمعتاد التي لا تتجاوز مدة تسديدها بضع ثوانٍ.