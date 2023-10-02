شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة بورتو بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، بالإعلان عن قائمة الفريق لمواجهة نظيره بورتو، في مواجهات دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره بورتو، غدًا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة غياب رافينها وبيدري وفرينكي دي يونج للإصابة، وتواجد اللاعب الشاب مارك كاسادو.

قائمة برشلونة لمواجهة بورتو في دوري الأبطال

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركو ألونسو، جول كوندي.

خط الوسط: جافي، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، سيرجي روبيرتو، أرويول روميو، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، لامين يامال.