شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفة مكافأة الأولمبياد من مليون إلى 2 مليون ومساواة الأسوياء مع البارالمبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الكردي، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب والرياضة عن قسمة المكافأة الأولمبية التى يحصل عليها اللاعبون فى الأولمبياد.

وقال كردى خلال المؤتمر الصحفي لدعم الأبطال إن المكافآت ثابتة منذ عام 2004 حتى 2018 بقيمة مليون جنيه، ولكن تمت زيادتها إلى 2 مليون جنيه.

وفيما يخص الفضية تم رفعها إلى مليون ونصف المليون، وبالنسبة للبرونزية فزادت إلى مليون جنيه.

وكشف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن أن المكافآت ستكون متساوية على مستوى الأسوياء والبارالمبيين فى قيمة المكافآت

وجاءت المكافآت الجديدة كالتالى ...