شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق الأوروبي يستعيد كأس رايدر للغولف بالبصمة الإماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد الفريق الأوروبي لقب كأس رايدر، الأعرق في العالم لمنتخبات الغولف، بعد تفوقه على منتخب الولايات المتحدة في المنافسات التي اختتمت الأحد في العاصمة الإيطالية روما، وهو الفوز الذي تحقق ببصمة إماراتية مع تواجد عدد من أبرز النجوم في الفريق الأوروبي ممن يقيمون على أرض دولة الإمارات، أو سبق لهم رفع الألقاب لبطولات جولة دي بي ورلد فيها، كما أن موانئ دبي العالمية هي الراعي العالمي لنسخة 2023 من هذا الحدث الدولي.

تفوق المنتخب الأوروبي على نظيره الأمريكي بمجموع 16 ونصف نقطة، مقابل 11 ونصف نقطة، بعد احتساب نتائج المواجهات التي تقام بنظام ثنائي بلقاءات منفصلة بين الفريقين، وجاء انتصار الفريق الأوروبي، بفضل دور كبير قام به الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، والإنجليزي ماثيو فيتزباتريك، اللذان سبق لهما الفوز بلقب بطولة جولة دي بي ورلد، التي تقام سنوياً في عقارات جميرا للغولف، واللاعب الإنجليزي تومي فليتوود، الذي يقيم حالياً في دبي، وسبق له الفوز بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، ومواطنه تيريل هاتون، الذي سبق له التتويج بلقب البطولة في العاصمة الإماراتية أيضاً.

المنافسة جاءت قوية للغاية في ملعب ماركو سيموني للغولف وكاونتري كلوب، لكن الفريق الأوروبي بقيادة القائد الأيرلندي لوك دونالد عرف كيف يفرض هيمنته منذ اليوم الأول للمنافسات، وتحدث بينما كانت الدموع تنهمر من عينيه: «كانت رحلة طويلة لكن رائعة، استمتعت بكل لحظة فيها، مواجهة الفريق الأمريكي أمر صعب دائماً، لكنني فخور للغاية باللاعبين ال 12 الذين اخترتهم في الفريق ووثقت بهم، وردوا هذا بالاتحاد والأداء الثابت في الملعب».

كما ضم الفريق الأوروبي في كأس رايدر، الإسباني جون رام المتوج بلقب بطولة جولة دي بي ورلد للمرة الثالثة في مسيرته العام الماضي، والنرويجي فيكتور هوفلاند الفائز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك العام الماضي 2022، والأيرلندي شاين لوري المتوج باللقب في أبوظبي إتش إس بي سي في عام 2019، والدنماركي نيكولاي هوجارد الفائز بلقب بطولة رأس الخيمة في عام 2022.

ويعد كأس رايدر التحدي العريق والأبرز في عالم رياضة الغولف ضد فريق لاعبي الولايات المتحدة الأمريكية في منافسات انطلقت منذ نحو 96 عاماً في عام 1927.