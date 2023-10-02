شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للميني فوتبول يشهد ختام دورة الحكام والمدربين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الاثنين فعاليات الدورة التدريبية الأولى لحكام ومدربي لعبة الميني فوتبول التي تم إشهارها حديثاً، والتي حظيت بمشاركة أكثر من 50 دارساً على مستوى الحكام والمدربين، وتواصلت أعمالها على مدى 3 أيام في فندق دبل تري بمنطقة الجداف في دبي.

حضر مراسم ختام الدورة التدريبية وتسليم الشهادات على الدارسين كل من السعودي محمد الدوسري رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول، ونائبه الليبي مصطفى مصلي، والبحريني حسين العسم الأمين العام للاتحاد الدولي، وسعد الكعبي رئيس الاتحاد العراقي للعبة، وسعيد علي العاجل نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، ورئيس اللجنة التنفيذية الإماراتية للميني فوتبول وسرمد الزدجالي رئيس اللجنة الفنية للعبة.

وكانت الدورة أقيمت بإشراف الخبيرين والمحاضرين الدوليين الإيراني كريم مقدم والأذربيجاني أفكان حمزاييف.

وحرص سعيد العاجل على توجيه الشكر إلى قادة الاتحاد الدولي للعبة لتشريفهم ختام الدورة التدريبية والتأهيلية الأولى لحكام ومدربي اللعبة في الإمارات، وقال: «بلا شك يمثل ذلك دعماً كبيراً من قبل الاتحاد الدولي للعبة في الإمارات، والتي لا يتعدى عمرها بعد إشهارها رسمياً سوى أسابيع أو أيام معدودة».

وأضاف: «هذا الدعم الدولي والمحلي والعربي والخليجي يحفزنا لبذل أقصى الجهود خلال الفترة القادمة، ونشكر قادة الاتحاد الدولي على تهنئتهم للجنة التنفيذية بانطلاقة اللعبة، سعادتنا كبيرة بالمشاركة المميزة من الحكام المدربين في الدورة، وكل الشكر إلى الاتحاد الدولي وإلى الخبيرين كريم مقدم واكان حمزاييف».

وأوضح أن أسرة الاتحاد الدولي أشادت بالبطولة الأولى التي ستختتم يوم 8 أكتوبر الجاري على ملاعب دبي بولارز مقر البطولة الأولى للعبة، والتي حظيت بإشادة كبيرة من قبل الضيوف والمحاضرين لما تتمتع به من جاذبية كون الملاعب تقع في منطقة داون تاون دبي المجاورة لبرج خليفة ودبي مول، ما كان له الأثر الكبير في نجاح البطولة.

وكشف العاجل أن اللجنة التنفيذية ستنتقل باللعبة إلى جميع مدن الدولة التي سيكون لها نصيب في الاستضافة والترويج للعبة التي أُشهرت حديثاً، وقال: «مازلنا في بداية المشوار وينتظرنا عمل كبير وشاق في الفترة القادمة، ونعلم جيداً أن مرحلة التأسيس وتثبيت القواعد من أهم المراحل».