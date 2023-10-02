شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجوجيتسو يواصل استعداداته في الصين لدخول أجواء الآسياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية في الفترة من 23 سبتمبر/ أيلول إلى 8 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويتطلع أبطال العالم إلى مواصلة مسيرة إنجازاتهم المميزة في المحافل الدولية المختلفة والتي كانت آخر فصولها الاحتفاظ بلقبي بطولة العالم للجوجيتسو في منغوليا وكازاخستان، وترسيخ التربع على قمة القارة الآسيوية، بعد حصد لقب بطولة آسيا في تايلاند بداية العام الجاري.

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «يحرص الاتحاد على بذل قصارى جهده، لضمان أعلى مستويات الإعداد النفسي والبدني للاعبي المنتخب للدخول في أجواء المنافسات، التي ستنطلق بعد ثلاثة أيام، ونسعى إلى تقديم الأداء المشرف المعهود، ونثق بقدرة أبطالنا على تحقيق إنجازات غير مسبوقة».

وقال البطل فيصل الكتبي، لاعب المنتخب الوطني الفائز بذهبية وزن 94 كجم في آسياد جاكرتا 2018: «ملتزمون بمواصلة مسيرة منتخبنا الوطني الحافلة بالإنجازات؛ حيث ضاعفنا من تدريباتنا كماً ونوعاً، فالمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية ليست مجرد فرصة للتنافس؛ بل للفوز وتحطيم الأرقام القياسية، وتأتي إنجازاتنا بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي توّجه على الدوام بتوفير البيئة والمناخ المناسبين للرياضيين، والجهود اللافتة التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ما يمنحني دافعاً قوياً للفوز مجدداً بذهبية البطولة وتعزيز رصيد منتخبنا الوطني من الميداليات الملونة».

وقالت بلقيس عبد الله، الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين بوزن 45 كجم في بطولتي عالم بأقل من شهرين في كل من منغوليا وكازاخستان: «فخورة بأن أكون جزءاً من هذه التجربة التاريخية، وسنعمل معاً كفريق واحد، لتحقيق النجاح، وترسيخ تميزنا على مستوى العالم، وتسطير مزيد من الإنجازات على خريطة الجوجيتسو العالمية، وندرك جيداً مدى الآمال المعقودة علينا».

واختتم البطل خالد الشحي، لاعب منتخب الإمارات للجوجيتسو في فئة وزن 62 كجم: «تسرني المشاركة في هذه البطولة المهمة، لأنها تستقطب مئات اللاعبين من مختلف أنحاء قارة آسيا، ما يتيح لي إظهار مهاراتي والاحتكاك مع أفضل المستويات؛ لاكتساب المزيد من الخبرات. ونتمسك بثقافة تحقيق الإنجازات والتميز، ونهدف إلى بذل كل ما لدينا وتقديم أداء يرتقي إلى حجم الآمال المعقودة علينا في سبيل رفع علم الدولة عالياً، وتحقيق النتائج المنشودة على الرغم من جميع التحديات وحضور منافسين أقوياء».

وتضم قائمة المنتخب الوطني للجوجيتسو للرجال كلاً من خالد البلوشي، وخالد الشحي، ومحمد السويدي، وسلطان جبر، وفراج ومهدي العولقي، وفيصل الكتبي، وسعيد الكبيسي.

وتضم قائمة السيدات بلقيس عبد الله، وحمدة الشكيلي، وحصة الشامسي، وأسماء الحوسني، وشمسة العامري، وهيا الجهوري، وشمّا الكلباني، ومهرة محفوض.

ويفتتح المنتخب منافساته في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» يوم الخميس المقبل، أول أيام مسابقات الجوجيتسو في البطولة والتي تستمر لغاية يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.