الامارات | الشارقة يقتنص نقاط الفيصلي بهدف ماريغا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الشارقة فوزا ثمينا بصعوبة على ضيفه الفيصلي الأردني بهدف نظيف خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الأثنين على استاد الشارقة في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد مهاجم الشارقة المالي موسى ماريغا في الدقيقة "20".

ورفع الشارقة رصيده إلى أربع نقاط، علما أن الشارقة كان قد تعادل أمام السد القطري بدون أهداف ضمن الجولة الأولى وستقام مباراة الإياب بين الشارقة والفيصلي في الرابع من ديسمبر المقبل في الأردن.

وجاء فوز الشارقة في هذه المباراة عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها أمام العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين.

ويتصدر ترتيب فرق المجموعة ناساف الأوزبكي برصيد ست نقاط عقب فوزه على كل من الفيصلي والسد ويحل الشارقة ثانيا بأربع نقاط والسد ثالثا بنقطة واحدة، والفيصلي رابعا دون رصيد.

جاءت المباراة حماسية من الفريقين خصوصا من قبل الشارقة الذي أهدر فرصا عدة لاسيما في الشوط الأول كانت كفيلة بفوزه بعدد وافر من الأهداف .