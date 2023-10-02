الدوري اليمني.. تأجيل انطلاق منافسات المجموعة الأولى وغياب أحد طرفي المباراة الأولى بالمجموعة الثانية

تأجلت منافسات المجموعة الأولى للدوري اليمني للموسم 2023/ 2024م، التي كانت من المقرر أن تنطلق أمس الأحد، في حين تغيب أحد طرفي المواجهة الافتتاحية من المجموعة الثانية.



وقال إعلام الاتحاد اليمني لكرة القدم، إن رئيس لجنة تجمع أمانة العاصمة راجح القدمي، أعلن "تأجيل انطلاق المباراتين الأولى والثانية من التجمع إلى يوم الثلاثاء بسبب أعمال الصيانة التي تجرى لملعب 22 مايو المستضيف لمنافسات المجموعة الأولى".



وأضاف القدمي، أن اللجنة بدأت منذ صباح اليوم (الأحد) بعمل الصيانة للملعب، ومن المقرر أن تجمع المباراة الافتتاحية للتجمع بين فريقي أهلي صنعاء واتحاد إب يوم الثلاثاء المقبل، على أن تستكمل باقي المباريات حسب جدول المباريات المعد من قبل لجنة المسابقات".



وكان من المقرر أن تفتتح منافسات التجمع يوم الأحد بمباراة بين الهلال والصقر، وتتواصل يوم الاثنين بمباراة بين العروبة وسمعون.



وفي المجموعة الثانية، حضر فريق فحمان أبين إلى استاد سيئون الأولمبي فيما تغيب فريق طليعة تعز عن المواجهة الأولى ضمن مباريات المجموعة الثانية للدوري.



ووصل فريق فحمان أبين إلى أرضية الملعب بمعية حكام ومراقب ومقيم المباراة، وأطلق حكم المباراة صافرة البداية وانتظر المدة القانونية 15 دقيقة قبل أن يعلن نهاية المباراة واحتساب ثلاث نقاط لفحمان لعدم حضور الطرف الثاني طليعة تعز.



وكان اتحاد الكرة قد أقر الأول من أكتوبر موعدا لانطلاق بطولة الدوري العام لكرة القدم، للموسم 2023 ـ 2024م من خلال تجمعين الأول بصنعاء والثاني في سيئون حضرموت بنظام الذهاب والإياب.



وتضم المجموعة الأولى بصنعاء فرق: (أهلي صنعاء، اتحاد إب، الهلال الحديدة، الصقر، سمعون، تضامن حضرموت، العروبة)، فيما تضم المجموعة الثانية بسيئون فرق: (فحمان أبين، شعب إب، سلام الغرفة، اليرموك، شعب حضرموت، وحدة صنعاء، طليعة تعز).

