بسبب تمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان في دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان رسمي، إلغاء مباراة اتحاد جدة السعودي وسباهان الإيراني، التي كان من المقرر إقامتها اليوم.

شدد الاتحاد الآسيوي على التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

رفض لاعبو الاتحاد النزول لأرض الملعب اعتراضاً على صور وتماثيل بعيدة عن الرياضة.

وتواجد في المدخل المؤدي للملعب تماثيل وصور لرموز سياسية، لهذا طلب مراقب المباراة إزالتها، لكن دون استجابة.

وفقاً إلى صحيفة "الرياضية" السعودية، قرر مراقب المباراة إلغاءها عقب تأجيلها بضع دقائق، ومن المقرر أن يكون هناك قرار بتحديد موعد جديد أو اعتبار أحد الفريقين منسحبا.

يذكر أنه كان من المقرر إقامة مباراة بين اتحاد جدة وسباهان، في السابعة مساءًا، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال آسيا.