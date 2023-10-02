خبر سار لجماهير الأهلي بشأن رضا سليم قبل مواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة.
وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سانت جورج، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت مشاركة رضا سليم في المران بعد تعافيه من إصابة بكدمة في الركبة وانتهائه من البرنامج التأهيلي المصغر الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة.
وأدى رضا سليم تدريباته مع الأهلي التي اشتملت على جانب بدني وتقسيمة الكرة، والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي الخاص بمباراة إنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر التي تقام مساء الأربعاء المقبل.
وكان النادي الأهلي حسم تأهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تغلبه على سانت جورج بسبعة أهداف دون مقابل في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ32.