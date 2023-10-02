شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء الأشواط الإضافية فى الأدوار التمهيدية ببطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، الأندية المشاركة في بطولة كأس مصر الموسم المقبل، بإلغاء الأشواط الإضافية في الأدوار التمهيدية من المسابقة التي أُجريت قرعتها اليوم الإثنين بمقر اتحاد الكرة.

وأجرى اتحاد الكرة ظهر اليوم الإثنين، مراسم قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر موسم 2024/2023، بمشاركة الأندية المتواجدة بالأقسام الثاني (ب) والثالث والرابع.

وجاءت نتائج قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر كالتالى:

اتحاد الشرطة مع ليفيلز

الو إيجيبت مع إسكو

النصر الرياضى مع أورانج

مصر للتأمين مع المعادى واليخت

الطيران مع المرج الرياضى

اللجنة الرياضية بوزارة التربية والتعليم مع حلوان العام

الإنتاج الحربى مع شبرا الخيمة "البلاستيك"

العبور مع القناطر الخيرية

بهتيم مع هليوبوليس

الترسانة مع البطل الأوليمبى

تلا التنمية مع الصيد

جولدى مع حدائق الأهرام

إيسترن كومبانى مع الإعلاميين

الأوليمبى مع دلفى

إسكندرية للبترول مع طلائع الأسطول

الحمام مع السلوم

سبورتنج مع المصرى بالسلوم

دمنهور مع سبورتنج كاسل

مالية كفر الزيات مع سمنود

الصيد بالمحلة مع بسيون

كفر الشيخ مع قلين

بنى عبيد مع شرقية

المنصورة مع السنبلاوين

رأس البر مع منية سمنود

بلبيس مع الشرقية بالزقازيق

المريخ مع الرباط والأنوار

بور فؤاد مع منتخب السويس

الفيوم مع توت عنخ أمون

الواسطى مع بنى سويف

نجوم مصر مع تليفونات بنى سويف

المنيا مع بنى مزار

أسمنت أسيوط مع أبو تيج

مغاغة مع شبان المسلمين بقنا

ديروط مع القوصية

الأولمنيوم مع كيما أسوان

وحدد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة الفترة من 6 حتى 11 نوفمبر المقبل موعدا لإقامة مباريات كأس مصر ومؤجلات مسابقة الدورى العام في الموسم الجديد.

وأعلنت رابطة الأندية مؤخراً جدول مباريات الدور الأول من عمر الدورى الجديد، وشهد تأجيل بعض مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز وفيوتشر بسبب المشاركات الإفريقية لهذه الفرق.

كما رفضت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مقترح إيقاف الدوري خلال إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال والتي تقام بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.