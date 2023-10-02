شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: الخسارة من السكة عكس سير المباراة والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى إسلام عادل مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة عدم رضاه عن الخسارة التي تعرض لها الفريق اليوم في مباراة السكة الحديد بالجولة الثانية من دوري المحترفين، مؤكدًا رضاءه عن المستوى ولكنه غير سعيد بالنتيجة خاصة أنها الخسارة الثانية للفريق.

وقال إسلام عادل لـ"الخليج 365" إن الفريق يضم لاعبين صغار في السن والمستوى يتحسن من مباراة لأخرى إلا أن الخسارة الثانية محبطة خاصة أنها كانت عكس سير اللقاء، وكان الفريق يستحق نتيجة أفضل من هذه.

ونجح السكة الحديد في الفوز خارج ملعبه على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمد جمال في الدقيقة 4 من عمر اللقاء الذى أقيم على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثانية لدورى المحترفين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد السكة الحديد إلى 4 نقاط بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام لافيينا سلبيا، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند صفر من النقاط لسابق خسارتها في الجولة الأولى أمام وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.