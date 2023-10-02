شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتواصل مع الشركة الراعية للدورى الأفريقي لحل أزمة سفر الأجانب لتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع الشركة الإيطالية الراعية للدوري الأفريقي لكرة القدم، من أجل إيجاد حل لأزمة سفر لاعبيه الأجانب، الذين سيشاركون مع منتخبات بلادهم في الأجندة الدولية المقبلة، ووصولهم إلى تنزانيا في وقت مناسب قبل موعد مباراته ضد سيمبا التنزاني.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، ويحاول إيجاد حلول لأزمة سفر لاعبيه الأجانب، لاسيما مع ضيق الوقت بين الأجندة الدولية التي تنتهي يوم 17 أكتوبر الجاري ومباراة سيمبا يوم 20 من الشهر نفسه.

ويلعب منتخب جنوب أفريقيا والذي سيضم بيرسي تاو مع كوت ديفوار يوم 17 أكتوبر، فيما يلعب منتخب مالي والذي سيضم أليود يانج مع السعودية على الأراضي السعودية يوم 17 أكتوبر أيضًا، بينما يلعب منتخب تونس والذي من المتوقع أن يضم علي معلول مع اليابان في طوكيو في نفس اليوم بنهاية الأجندة الدولية.

ويرغب الأهلي في وصول لاعبيه الدوليين قبل موعد كافٍ من مباراة سيمبا للحصول على راحة كافية، وعدم التأثر بالإجهاد أو التعرض للإصابة.

وحدد مسئولو النادي الأهلي موعد سفر البعثة الحمراء إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في افتتاح بطولة دوري أفريقيا لكرة القدم، وهي البطولة المستحدثة مؤخرًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويسافر الأهلي إلى تنزانيا يوم 17 أكتوبر، قبل 72 ساعة من موعد مباراته ضد سيمبا، من أجل التحضير الجيد للمباراة والتعود على الأجواء في تنزانيا قبل خوض المباراة الصعبة أمام بطل تنزانيا.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، قبل أن يواجه الإسماعيلي يوم 8 أكتوبر في الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على سفر الثنائى خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى بالفريق لتنزانيا قبل سفر البعثة الرسمية بـ48 ساعة من أجل إنهاء كل الترتيبات من حجز الفنادق وملاعب التدريب لتسهيل مهمة فريق الكرة أثناء تواجده هناك استعدادًا لمواجهة سيمبا بالدورى الأفريقى.

بدأ الجهاز الإدارى للنادى الأهلى فى إجراءات استخراج تأشيرة السفر لتنزانيا للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى استعدادًا لبداية مشوار المارد الأحمر بدورى السوبر الأفريقى.