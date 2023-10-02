شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للرماية: مصر أثبتت قدرتها على تنظيم البطولات الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإيطالي لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، سعادته بالتواجد في مصر مرة أخرى خلال بطولة أفريقيا للرماية.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للرماية، خلال حفلة افتتاح البطولة، إن مصر أثبتت قدرتها على تنظيم البطولات الكبرى في مختلف الألعاب.

وتستضيف مصر البطولة في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 10 من أكتوبر الجاري على ميادين الرماية بالمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية، هى: "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب أفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف".

وانطلق حفل افتتاح بطولة أفريقيا للرماية للبندقية والمسدس بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تم عرض فيديو قصير عن أبرز إنجازات الاتحاد المصري للرماية خلال الفترة الماضية أعقبه فيديو آخر لمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وميادين الرماية ثم فيديو للمنتخبات المشاركة في البطولة.

ومن جانبه أكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية، الدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعي هذه البطولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للرياضة والاتحاد المصري للرماية.

واختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكلمات بالحفل، مؤكدا الدور الكبير الذي يلعبه اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية في تطوير الرماية المصرية والبطولات الكبرى التى نظمها الاتحاد.

حضر حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والإيطالى لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، ومحمد برى محمود وزير الشباب والرياضة الصومالي.