تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر موسم 2023-2024، التي أجريت تحت إشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المسابقات، وبحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات، عن المواجهات الآتية:



مواعيد وملاعب مباريات الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر



مواعيد وملاعب مباريات الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر

وأعلنت رابطة الأندية مؤخراً جدول مباريات الدور الأول من عمر الدورى الجديد، وشهد تأجيل بعض مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز وفيوتشر بسبب المشاركات الإفريقية لهذه الفرق.

كما رفضت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مقترح إيقاف الدوري خلال إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال والتي تقام بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.